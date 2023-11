Cadeau offert pour un nouveau pare-brise : une pratique bientôt encadrée ?

Chez un réparateur, une cliente est venue faire réparer son pare-brise à 800 euros. Elle n'a rien à payer, car cela est pris en charge par son assurance, et surprise, elle reçoit même une console de jeux d'une valeur de 200 euros comme cadeau. Dans le milieu très concurrentiel, les petits garages utilisent ces offres pour fidéliser les clients et résister face au leader du marché et son gros budget publicité. Ils promettent des trottinettes électriques, télévisions, ou encore des robots cuiseur. Lors de notre tournage, nous tombons même sur un prospectus qui offre un chèque de 400 euros. Y a-t-il un piège ? La fédération des assureurs a comparé des centaines de devis et constaté, presque systématiquement, des facturations plus élevées chez les réparateurs qui proposent ces cadeaux. Le réparateur chez lequel nous nous sommes rendus réfute cette accusation. Pour éviter certaines dérives, des députés souhaiteraient davantage encadrer ce genre de pratique. Une loi devrait être proposée pour limiter les montants des cadeaux à 5% du prix de la réparation. TF1 | Reportage J. Corbillon, A. Janon