Cadeaux de Noël : à peine déballés, aussitôt revendus

La revente des cadeaux à peine déballés est devenue l'un des nouveaux rites de Noël, en quelques années. Plus d'une personne sur cinq revend un présent reçu durant les fêtes. Au total, 313 millions de cadeaux de Noël devraient être revendus cette année 2018, le matériel multimédia étant le plus concerné. Les premiers bénéficiaires sont les sites de commerce en ligne et ils prévoient 13% d'annonces supplémentaires cette même période.