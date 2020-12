Cadeaux de Noël : attention aux arnaques sur internet

Les commerces ont enfin rouvert, mais pour les Français, une part grandissante des achats de Noël se fait sur Internet. Mais quand les achats en ligne se multiplient, les arnaques aussi. Téléphones neufs, consoles de jeu derniers cris à des prix défiants toute concurrence, ... Beaucoup de ces bonnes affaires n'en sont pas vraiment. Et parfois, les escroqueries sautent aux yeux, mais certaines arnaques sont plutôt élaborées. Jean-Marie en a fait les frais en voulant acheter une enceinte connectée sur un site de petites annonces. Si l'objet est vendu presque deux fois moins cher qu'un neuf, le vendeur lui donne toutes les garanties. Une personne qui vous demande vous papiers sur Internet, cela doit éveiller votre méfiance. Il a porté plainte. Les gendarmes, eux, connaissent bien cette arnaque. À l'origine, les escrocs récupèrent les pièces d'identité d'une première victime. En usurpant son identité, ils ouvrent un compte dans une banque en ligne, éditent une fausse facture et postent une annonce. Une seconde victime mord à l'hameçon. Lors de la transaction, les malfaiteurs en profitent pour récupérer ses documents. Ces derniers opèrent souvent depuis l'étranger et prennent toutes les précautions pour ne pas être retracés. Jean-Marie n'a donc que très peu de chance de revoir ses 320 €. Selon ces enquêteurs spécialisés, l'objectif de ces cyber-escrocs n'est pas seulement votre argent. À l'heure actuelle, ce qui a le plus de valeur, ce que les hackers recherchent, ce sont les données. Il existe un marché en ligne pour vos données. Sur le darknet, la face cachée d'Internet, un site vend des cartes vitales, des permis de vraies personnes. Un autre permet en quelques clics d'éditer de faux papiers, de fausses factures, de faux relevés de comptes. D'autres proposent même des kits complets du parfait escroc. La peine maximale pour escroquerie, c'est cinq ans de prison et 375 000 € d'amende. Et pourtant, les arnaques sur Internet augmentent chaque année. En 2020, les gendarmes ont déjà reçu près de 280 000 signalements.