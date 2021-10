Cadeaux de noël : faut-il les acheter dès maintenant ?

Les repérages ont déjà commencé. Il reste encore deux mois avant Noël, mais certaines familles anticipent déjà leurs courses. L'idée aussi, c'est de ne pas rater le cadeau dont rêvent les enfants. Par crainte de pénurie, l'enseigne que nous avons visitée s'est organisée cette année. "Nos commandes, on les a faites trois à quatre mois plus tôt que prévu pour s'assurer que les produits soient présents dans nos boutiques au bon moment et à la bonne période. Il y aura des ralentissements mais pas rupture. Et il y aura de quoi contenter tous les enfants", explique Maxime Bonatie, responsable adjoint de "King Jouet Paris Saint-Michel". Même tendance dans une boutique de basket de la capitale. "Il y a eu pas mal de familles qui sont venues, plus que d'habitude. Les gens se ruent un petit peu sur les produits plus qu'avant", constate Olaf Son, responsable du magasin Opium. Une des clients de ce denier nous a expliqué pourquoi elle fait ses courses de Noël si tôt. "Il vaut mieux s'y prendre en avance. Même au niveau des prix, je pense que c'est un petit peu moins cher avant décembre. Et à partir du premier décembre, ça va augmenter pas mal", déclare la jeune femme.