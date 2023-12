Cadeaux de Noël : la seconde main cartonne

Un budget serré pour Noël, Charlotte Prieur a la solution : acheter des cadeaux d'occasion. Les prix sont moins élevés et les produits sont parfois introuvables dans des magasins traditionnels. Comme elle, 43% des Français ont déjà offert des cadeaux de seconde main. Les produits les plus plébiscités sont les vêtements, les jeux et jouets, ainsi que les livres. À une heure de Paris, 1 200 000 ouvrages attendent d'être commandés. Ils ont été rachetés à des particuliers ou à des bibliothèques municipales. Depuis quelques années, les ventes augmentent considérablement à l'approche des fêtes. Les livres sont vendus en moyenne 6,80 euros, contre 11,50 euros pour leur équivalent neuf, soit 40% de moins. Il n'y a pas que les livres qui se revendent. Dans la boutique “Cash Express", tous les produits sont d'occasion. Ce sont des produits toujours vérifiés et qui fonctionnent parfaitement, le tout, à des tarifs très attractifs. Le rapport qualité prix est imbattable. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Maviert, G. Aguerre,