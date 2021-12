Cadeaux de Noël : le business des jouets sous licence

Dans les magasins de jouets, ce sont des visages bien connus des enfants. Des héros, des créatures, et des animaux stars de films et de dessins animés, impossible ici de les manquer. Des jouets sous licence largement mis en avant, puisqu'au moment de choisir, les clients les considèrent bien souvent comme des valeurs sûres. Un business pour les magasins, mais aussi pour les fabricants. Ce créateur est bien placé pour en parler. Spécialisé dans les jeux de société, il a choisi d'élargir sa gamme avec des personnages beaucoup plus connus. Mais tout cela a un prix. Rien que pour afficher ici les personnages d'Harry Potter, il a dû débourser plusieurs centaines de milliers d'euros. Et à chaque boîte vendue, il touche quelques euros en tant que créateur. Pour lui, c'est donc le jackpot, mais ce genre de jeu est toujours plus compliqué à réaliser. Utiliser un héros de manga ou de film reste un pari selon cette experte, d'autant plus que les contrats sont en général signés pour deux voire trois ans. Si ça marche en revanche, les fabricants peuvent exploiter le personnage sur d'autres produits comme des vêtements. Certains tentent même leur chance dans les gels hydroalcooliques. TF1 | Reportage V. Dépret - G. Vuitton - A. Ifergane