Cadeaux de Noël : les Charentaises ne connaissent pas la crise

Confortable, tendance, la Charentaise est bien française, mais elle est actuellement presque introuvable. Revenue sur le devant de la scène il y a quelques années, elle est victime de son succès. Dans les boutiques comme sur les sites internet, difficile de satisfaire son envie de charentaise. Les ventes pour Noël ont explosé depuis deux mois. Les fabricants ont du mal à suivre et doivent mettre les bouchées doubles. Olivier Rondinaud a monté un atelier au printemps dernier dans le berceau de la Charentaise. Il tourne à plein régime. Avec son associé, il a parfaitement compris le goût des Français pour ce chausson. Il y a un an, les derniers fabricants en Charente ont été placés en liquidation judiciaire. Alors l'entrepreneur, issu d'une famille de fabricant, a racheté le matériel et embauché une quinzaine de salariés qui s'étaient retrouvés au chômage. Sa volonté, relancer une production historique. Le fabriqué en France, artisanal, est un moteur pour cet atelier, porté par un savoir-faire et des machines uniques. Ce chausson français de qualité en pleine renaissance est en passe de devenir un incontournable de la maison.