Cadeaux : le grand déballage… Y compris au travail

Les premiers rayons de soleil apparaissent à peine, les enfants sont déjà réveillés. Pour déballer tous les paquets, il a fallu sortir du lit très tôt, avant huit heures. Le papier est très vite arraché. Les parents, eux, sont mis à contribution pour construire les jouets. Il n’y a pas que les enfants qui ont été gâtés, le père Noël est passé pour tout le monde, y compris dans une caserne de pompiers, à Lyon. Il n’y a eu aucun prénom sur les paquets, place au hasard. Du gel hydroalcoolique, parfait pour un pompier. Place maintenant à la raclette. Mais Noël reste une journée comme les autres. C’est la première intervention de l’après-midi pour un malaise. “C’est une dame de 92 ans. On n’attend pas. On part direct. On finira de manger après”, réagit l’adjudant Christophe Pons. Dans une semaine, pour le Nouvel An, plus d’une dizaine de pompiers seront encore en garde dans la caserne. TF1 | Reportage Y. Mavier, A. Pokry