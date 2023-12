Cadeaux: le sprint de Noël

Quand la nuit tombe un soir de réveillon, il n’est plus temps de tergiverser. Quelques minutes à quelques heures de Noël, pour certains, c’est une stratégie bien rodée qui a fait ses preuves. Chacun son excuse et chacun sa liste. Les cadeaux de dernières minutes sont souvent pour les invités de dernières minutes aussi, mais qui seront quand même gâtés. Cela paraît simple, mais les convives surprises bousculent un emploi du temps déjà serré. Il y en a tout de même qui, dans la course de Noël, arrivent à trouver du plaisir. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais tout va bien se passer. En plus, si vous êtes perdu, on peut même choisir pour vous. « Des fois, ils peuvent être assez stressés. Dans ce cas, il faut que nous aussi, on dise ‘Ça, c’est super ! Ça, c’est très bien ! Allez-y les yeux fermés’. Et voilà, on aime bien pousser des livres qu’on ne vend pas le reste de l’année, que nous, on aime bien » , explique Guillaume, libraire. C’est peut-être mieux comme cela. Rassurez-vous, l’an dernier, deux Français sur trois ont adoré leur cadeau, enfin, cela, c’est ce qu’ils disent. TF1 | Reportage G. Bertrand, R. Sygula, L. Lassalle