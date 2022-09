Caen visée par une cyberattaque

Ce mardi soir encore, les sites internet officiels de l’agglomération de Caen ne fonctionnent plus. Suite à la cyberattaque, certains services de la ville ont été suspendus. La bibliothèque et la piscine sont restées ouvertes, mais les habitants ont dû s’adapter. À neuf heures, ce matin, plusieurs serveurs informatiques de la ville étaient à l’arrêt. Les rendez-vous pour des renouvellements de pièces d’identité, par exemple, n’ont pas pu être assurés. Les services administratifs ont peu à peu repris, au cours de la matinée. Tous les rendez-vous pris sont désormais assurés, mais cette cyberattaque n’a pas rassuré les habitants. Les équipes municipales vont tester un à un tous les systèmes informatiques par mesure de sécurité. Au moins, deux serveurs de la ville sur 200 ont été touchés. Le piratage est mineur. Tous les services importants sont assurés. La situation pourrait durer plusieurs jours. La ville de Caen et l’agglomération déposeront plainte dès mercredi 28 septembre 2022. TF1 | Reportage G. Thorel, X. Thoby