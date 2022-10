Caesar : les secrets de fabrication du canon français

Nous avions filmé en juin dernier l'enchaînement de tirs que vous verrez dans la vidéo ci-dessus, jusqu'à six par minute. Les Ukrainiens découvraient alors le canon Caesar, une pièce maîtresse de l'artillerie française ultra-mobile. "Le système nous donne de l'avantage en termes de rapidité. L'ennemi n'a pas le temps de nous localiser et de nous viser", affirme un soldat. Cette arme redoutable projette des obus de 40 kg à 40 km de distance. À chaque tir, un hectare de terrain est détruit. Cette puissance de feu est conçue en plein centre-ville à Bourges (Cher), dans une canonnerie. "Ce tube fait à peu près 8 à 8,50 m et à peu près 3 t", nous indique un employé du site. Actuellement, il y en a une quarantaine à différents stades de production. "On met à peu près une année pour faire un tube complet", poursuit-il. Chaque tube d'acier de machine en machine pour être façonné, raboté, équipé, avant d'être inspecté sous toutes les coutures. Système de mise à feu réglé au dixième de millimètre, culasse de canon bien étanche, l'à-peu-près n'a pas sa place. Le directeur de l'usine nous a dévoilé l'un des secrets de fabrication de la machine. Voilà sa performance : des rainures en spirale, à l'intérieur de chaque canon, vont faire tournoyer l'obus sur lui-même. Une technique ancestrale améliorée à l'extrême. "Comme la flèche d'un indien, il y avait un empennage derrière avec des petites plumes, ça permettait de faire tourner la flèche pour la stabiliser, ce qui lui permettait d'aller un petit peu plus loin et d'être beaucoup plus précis sur sa trajectoire", explique Laurent Monzauge. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Pocry, M. Scott