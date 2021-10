CAF : des contrôleurs traquent la fraude

Ce jour-là, David et François, contrôleurs à la Caisse d'allocations familiales du Var, ont effectué une visite surprise au domicile d'un allocataire du RSA. Ils viennent vérifier que le bénéficiaire y vit bien. Ils ont appris qu'il était parti en Guinée. Or, pour toucher le RSA, il faut vivre au minimum huit mois à l'adresse déclarée à la CAF. Pour les contrôleurs, la fraude ne fait aucun doute. Et les investigations vont se poursuivre. Mais quoiqu'il arrive, l'allocataire doit rembourser le trop-perçu. En cas de fraude avérée, il paiera en plus une amende. Un autre contrôle inopiné a été également fait dans un village de l'arrière-pays varois. La CAF soupçonne une femme d'être en couple alors qu'elle déclare être mère isolée. En couple, le montant du RSA est moins élevé. Dans son cas, elle perdrait une centaine d'euros par mois. Elle maintient ses déclarations mais le contrôleur n'est pas convaincu. Enquête de notoriété, de voisinage... Il va continuer ses investigations. En 2020, les 400 contrôleurs de la CAF ont réalisé plus de quatre millions de contrôles à domicile. Ils ont permis de récupérer 255 millions d'euros. À cause de la crise sanitaire et des confinements, c'est moins qu'en 2019 avec 323 millions d'euros. Mais on est encore loin du milliard, montant de la fraude estimée par la Cour des comptes. Pour y parvenir, la CAF souhaite débusquer des fraudes à grande échelle, souvent plus complexes à détecter. Pour traquer ces nouvelles formes d'escroquerie, souvent mises en place grâce aux réseaux sociaux depuis l'étranger, cet organisme public a formé une brigade spéciale composée d'anciens policiers, des contrôleurs des impôts, des spécialistes de la fraude bancaire et même des détectives privés. Ils seront sur le terrain courant 2022 partout en France.