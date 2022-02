CAF : quand le Haut-Rhin sous-traite ses dossiers en Ariège

Elles travaillent en Ariège, mais traiteront des dossiers mulhousiens. C'est la nouvelle organisation testée par deux Caisses d'allocations familiales bien différente. D'un côté, la CAF de Mulhouse avec 130 000 allocataires et des délais de traitement qui s'allongent. De l'autre, à Pamiers en Ariège avec 30 000 allocataires seulement. Une toute petite CAF, qui grâce à la dématérialisation, délestera Mulhouse de 10% de ses dossiers malgré la distance. À terme, elles seront douze à être embauchées en CDI par la caisse de Pamiers mais rémunérées par celle de Mulhouse. En Alsace, le bassin d'emplois ne permettait pas de répondre aux besoins de recrutement. La Suisse et l'Allemagne sont proches. En Ariège, la situation est bien différente. "L'Ariège fait partie des départements dans lesquels le taux de chômage aujourd'hui reste supérieur à la moyenne nationale", explique Richard Carrât, directeur de la CAF de Pamiers (Ariège). 950 km plus au nord, son homologue mulhousien se réjouit de cette expérimentation. Soulager les grandes caisses comme Mulhouse est indispensable. Une question d'équilibre qui s'inscrit dans la durée comme l'explique Jean-Jacques Pion, directeur de la CAF de Mulhouse (Haut-Rhin), au micro du 20H de TF1. L'objectif est d'accélérer le traitement des dossiers alsaciens sans nuire au rythme actuel des dossiers ariégeois. Il reste une difficulté à surmonter : les noms alsaciens n'ont rien à voir avec ceux du sud-ouest. TF1 | Reportage J. Rieg Boivin, M. Chaize, L. Claude-Pierre