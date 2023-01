Café Bourbon pointu : le trésor de la Réunion

C'est un café d'exception, un or noir aux arômes du goût du monde, cultivé au cœur de l'océan Indien. Des visiteurs sont venus de Métropole, pour découvrir ce café d'excellence, du Bourbon pointu réunionnais. Car s'il est l'un des meilleurs cafés du monde, ce grand cru français est aussi l'un des plus onéreux. Le kilo s’élève à 500 euros, soit 17 fois plus cher qu'un café ordinaire. La particularité de cette variété rare et précieuse d'arabica, c'est qu'elle est cultivée au beau milieu des montagnes réunionnaises, sur une terre volcanique. D'octobre à janvier, ce couple de producteur de Bourbon pointu récoltent minutieusement les cerises une a une à la main et pour la transformation, tout se fait de façon artisanal. il faut d'abord extraire les grains de café des fruits, les laisser fermenter puis sécher au soleil une quinzaine de jours, avant de passer à la torréfaction à l'ancienne. Cette étape permet aux produits d'exprimer pleinement les arômes et les saveurs de son terroir d'origine. Sur l'île, ils ne sont que 60 producteurs. Bien trop peu pour répondre à la demande, qui vient notamment du Japon, où le Bourbon pointu est vendu à prix d'or dans cet écrin et à 25 euros la tasse. TF1 | Reportage M. Steinbach, T. Dell'Aquila, S. Vignon