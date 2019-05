Le café, c'est bon pour la santé !

Huit Français sur dix consomment régulièrement du café. On entend très souvent qu'en boire trop nuirait à la santé. Une récente étude publiée ce matin confirme plutôt le contraire. Boire du café permettrait de rallonger notre espérance de vie de deux ans. Les détails en plateau avec Julien Roux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.