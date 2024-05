Café : certains l'aiment froid !

C'est un plaisir que l'on ne se refuse pas, prendre une pause avec un café bien chaud. Mais aujourd'hui, certains le préfèrent froid ou même glacé. "Le fait que ça soit frais, ça passe, ça glisse plus facilement, c'est meilleur.", lâche une habituée. Cette tendance est venue de Méditerranée et popularisée par Starbucks, une chaîne de café connue partout dans le monde. Dans une enseigne à Marseille (Bouches-du-Rhône), plus d'une centaine de cafés glacés sont servis chaque jour. C'est près d'un quart des ventes. L'ingrédient principal de la recette, un expresso. Ce serait du café pour les personnes qui n'aiment pas le café ? Bien au contraire ! Ce bar marseillais a fait du café froid l'une de ses spécialités. Dans cet endroit, on ne le glace pas, mais on le fait infuser à froid pendant six à treize heures. Ces boissons coûtent quatre à sept euros. La tendance du café glacé grandit et les marques investissent dans ce marché florissant. Sur Internet, des machines à boisson froide se vendent jusqu'à près de 700 euros. Du leader du marché jusqu'aux petites entreprises, tous se lancent dans les capsules spéciales cafés glacés. Laure Cassan, co-fondatrice de Capsulebio, a lancé sa gamme, il y a quatre ans. Aujourd'hui, ces boissons glacées représentent un tiers des ventes de café dans le monde. TF1 | Reportage O. Lévesque, F. Le Goïc, M. Binet