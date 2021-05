Café : les secrets de l’espresso italien

Il est plus serré, plus relevé qu'en France, un peu moins cher, davantage crémeux, il se boit au comptoir surtout. Mais en Italie, pourquoi se priver d'une terrasse, c'est tout aussi agréable. Surtout, l'espresso italien répond à des critères très stricts de fabrication. Notre guide va donc découper chaque geste. Pour Rinaldo Midei, patron du café "Santa Lucia" à Rome, " le pressage, il faut que ça soit avec beaucoup d'attention. La température de l'eau doit être idéalement à 90 °C. Côté dosage, il faut compter 7 grammes de café moulu par tasse. La tasse, c'est très important. Elle doit être chaude au moment de servir. Plus la tasse est épaisse, plus le café est crémeux. Le café enfin, il faut le boire tout de suite quand c'est chaud !". L'espresso, c'est un énorme business en Italie : 10 000 emplois, un chiffre d'affaires annuel de 5 milliards d'euros. Pourtant, l'Italie n'a au départ rien à voir avec le café. Les grains sont produits dans des pays au climat équatorial. Alors l'Italie importe chaque année 8 millions de ces sacs en toile de jute. La suite, c'est la torréfaction. Et là, les Italiens excellent. Au départ, les grains sont quasiment blancs. Pour devenir noirs, ils vont passer 800 secondes dans une immense machine, avant de sortir quand la température atteint les 200 °C. "Il faut laisser le café respirer pendant 5 minutes. On essaie d'être très précis dans les températures et dans le timing pour que le café ait toujours le même gout", explique Gianluca Bernardi, directeur de la torréfaction chez "Castroni". Découvrez la suite de ce grand format dans la vidéo en tête de cet article.