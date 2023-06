Cafés : comment ils font revivre les petits villages

À chaque ouverture, le café fait le plein à Saint-Georges-Motel (Eure). Dans cette commune, la boucherie, le restaurant et l'épicerie ont tous fermé. Une association d'habitants a alors décidé de lancer son propre café. "Ça amène de la vie", confie un senior. "C'est un lieu de rencontre. On est tous heureux de se retrouver tous ensemble", ajoute un autre client. L'association a cherché des subventions pour financer son budget de 50 000 euros par an. "On est subventionné par la Caisse d'allocations familiales (Caf) à hauteur de 60% de tout notre budget de fonctionnement. Et le reste, c'est de ce qu'on appelle de l'autofinancement", nous explique-t-on. À 135 km de là, la commune de Bully (Seine-Maritime) est déserte. Cela fait quatre ans que le dernier commerce a fermé ses portes, emportant avec lui une partie de l'âme de ce village. La mairie a déposé un dossier auprès de l'association "1000 cafés". D'ici quelques mois, un commerce café multiservice devrait rouvrir. L'association aidera financièrement le commerce. Le loyer de l'établissement sera pris en charge, tout comme le salaire du futur gérant et les formations. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos, C. Jambon