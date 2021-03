Cafés, restaurants : comment ils pourraient rouvrir

Quand pourrons-nous à nouveau manger à une table de restaurant avec des amis ? Nous sommes nombreux à attendre ce moment avec une certaine impatience. Si pour l'heure, aucune date n'a été fixée, en coulisse, un premier scénario de réouverture est à l'étude. Un plan en trois étapes. La première phase proposée par les professionnels concerne les hôtels. Ils pourraient rouvrir leur salle pour servir les petits-déjeuners uniquement. Mais ce n'est pas pour ce week-end. Il y aura un délai entre l'annonce d'un assouplissement et sa mise en œuvre effective. Phase 2. En fonction de la situation sanitaire, un mois plus tard, ce serait au tour des bars et restaurants d'accueillir des clients à 50% de leur capacité d'accueil, à moins d'avoir une terrasse. Et là, aucune jauge ne sera fixée. Une situation jugée inégale par beaucoup de restaurateurs. Phase 3. C'est cette dernière étape qui permettra la réouverture totale des établissements, dans le respect d'un protocole sanitaire strict. Pas plus de six convives à table, et l'obligation de présenter un QR code avant de s'installer. Une façon d'éviter la naissance d'un cluster. Si rien n'est encore signée, cette base de travail donne de l'espoir à la profession, à condition qu'elle soit rapidement officialisée.