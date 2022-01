Cafés, spectacles, discothèques : des annonces très attendues

Plus que deux semaines avant de retrouver des tribunes pleines. La fin des jauges est attendue avec impatience par la propriétaire de ce stade. Les théâtres aussi pourront de nouveau faire le plein. Dans les deux cas, le masque restera obligatoire. Le gérant de cette discothèque du Havre et ses 20 salariés en chômage partiel devront attendre un mois avant de rouvrir. Une bonne nouvelle et des interrogations. Les concerts debout reprendront aussi le 16 février. Dans les bars, à cette même date, il sera de nouveau possible de consommer debout. Le patron est heureux. À la prochaine rentrée, après les vacances de février, relâchement des restrictions aussi dans les écoles. Les détails du dispositif et la date de son annonce ne sont pas connus. T F1 | Reportage M. Guiheux, A. Mayer