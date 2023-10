Cafetière, aspirateur : quel est le bon moment pour acheter ?

Vous ne l’avez peut-être pas remarqué, mais en achetant un produit sur Internet, les prix peuvent varier parfois de quelques dizaines d’euros, en fonction du moment. La différence est encore plus importante sur les produits électroniques. Les tablettes tactiles, par exemple, il vaut mieux les acheter en janvier plutôt qu’en décembre. Vous économiserez en moyenne 122 euros. C’est normal, les prix augmentent fortement à l’approche de Noël. C’est le principe de l’offre et de la demande. Noël, en revanche, n’est visiblement pas la saison des frites. C’est donc le moment de faire de bonnes affaires. En décembre, les friteuses coûtent en moyenne 30 euros de moins qu’en avril. Plus étonnant, les aspirateurs, à quel moment sont-ils les plus chers ? Au mois de mai, exactement. C’est là qu’il coûte le plus cher, 286 euros en moyenne, contre 225 en décembre, plus de 60 euros de différence. Ces fortes variations n'existent que sur Internet, les grandes surfaces, elles, doivent respecter les prix indiqués sur leur catalogue. Ils vont donc rester fixes jusqu’à Noël, hors promotions exceptionnelles. TF1 | Reportage L. Adda, D. Piereschi, Q. Fichet