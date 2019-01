La cagnotte pour le "boxeur de gendarmes" fait polémique

Christophe Dettinger, un ancien champion de boxe, est en garde à vue après avoir agressé deux gendarmes samedi 5 janvier 2019. Il risque cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende. Sa famille a donc lancé une cagnotte sur Internet pour payer les frais d'avocat. Elle a atteint 120 000 euros dans l'après-midi de ce mardi 8 janvier. Cette initiative s'apparente à une prime à la violence, selon les syndicats de policiers, mais elle est largement soutenue par les "gilets jaunes". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.