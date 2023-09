Supermarchés : fraudes et vols se multiplient aux caisses automatiques

Seul face à la caisse, scanner soi-même ses articles et en profiter pour ne pas tous les payer. Devant un supermarché, de nombreux clients avouent avoir déjà volé à une caisse automatique en ne scannant pas certains produits. Pour certains, voler aux caisses, en libre-service est même devenu une habitude. Alors, les supermarchés tentent de s’adapter. Dans l’un, où nous nous sommes rendus, les employés voient sur leur écran en temps réel chaque article scanné, et vérifient que les clients ne fraudent pas. Il existe bien des caméras au-dessus des caisses automatiques, mais les supermarchés aimeraient qu’elles soient plus sophistiquées. Il y a une autre option, c’est d’utiliser l'intelligence artificielle. Elle permet déjà de repérer les comportements suspects dans les rayons d’un supermarché parisien. Elle pourrait demain être utilisée pour les caisses en libre-service. Nos voisins britanniques vont même plus loin. Les caméras d’un magasin reconnaissent les visages des clients. Les personnes ayant déjà volé ont interdiction de revenir. Si elles passent la porte, le gérant est alerté. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Chevreton, P. Rousset