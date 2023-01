Caisses de retraite : elles croulent sous les appels

Depuis le début du mois de janvier, les opérateurs de cette caisse de retraite du Loiret tentent de répondre aux questions liées à la réforme. Elle reçoit 25 % d'appels et 40 % d'e-mails en plus. Qu'ils soient actifs, en fin de carrière ou déjà retraités, les questions sont nombreuses. Selon Mathias Janssens, responsable Relation client - Carsat.Orléans (Loiret), chaque situation individuelle amène son lot de questions et d'interrogations. "On a les éléments communiqués par le gouvernement, mais aujourd'hui, le projet n'est pas voté, n'a pas été traduit dans un texte d'application. On ne peut donc pas apporter de certitude", explique-t-il. Dans cette agence à Paris, les rendez-vous sont l'occasion de faire le point sur les dossiers et de profiter d'un accompagnement sur-mesure. "Les questions principales sont : quand est-ce que je vais toucher ma retraite et combien je vais percevoir", comme l'explique Julien Siwiela, responsable d'agence Conseil Retraite - AGIRC-ARRCO (Paris). Pour obtenir des premiers éléments de réponse, il y a aussi les simulateurs en ligne, mis à disposition par le gouvernement ou les caisses de retraite. TF1 | Reportage L. Poupon, J.M. Bagayoko, S. Iorgulescu