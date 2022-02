Calabre : les villages perchés de l'Aspromonte

Tout au bout de la botte italienne, un massif chaotique, presque hostile. Grand comme sept fois Paris, le parc de l'Aspromonte est parsemé de villes suspendues et de nids d'aigle quasi abandonnés. Les crêtes difficiles d'accès de cette région, c'est le terrain de jeu de notre guide. Mimmo Cuppari nous montre une construction ancienne, foulée depuis longtemps. Les colons grecs s'y sont établis au XVIIe siècle avant Jésus Christ. Nous avons rencontré Tito Squillaci à Bova, le chef-lieu de la zone de l'Aspromonte. Le dialecte calabro-grec fait partie des minorités linguistiques protégées par l'Etat italien. Commerces, noms des rues et des églises... Tout est indiqué en grec et dans sa version calabraise. Seules quelques centaines de personnes parlent encore ce dialecte aujourd'hui. Artiste et photographe, Valetina Staltari, elle, s'exprime par l'image. À 70 km de Bova, nous nous sommes rendus à Gerace, la ville aux cent églises. Valetina a vécu ailleurs en Italie et en Europe avant de revenir poser ses valises dans la région. Mais la tendance est plutôt à quitter cette terre rude et mal desservie comme Pentedattilo, presque un village fantôme. La plupart des maisons ont été abandonnées. La suite dans le reportage ci-dessus. TF1| Reportage L. Malnoy, L. Pensa