Calais : le port bloqué par les douaniers

Pour être en phase avec le futur Brexit, les douaniers français mènent depuis quatre jours une "grève du zèle". Il s'agit d'anticiper ce que pourraient être les contrôles des voitures, des camions et des trains lorsque la frontière sera rétablie avec le Royaume-Uni. Les conséquences sont déjà visibles. À la gare du Nord par exemple, les Eurostar à destination de Londres ont eu deux heures de retard.