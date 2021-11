Calais : pourquoi autant de tentatives de traversées vers l’Angleterre ?

Face à la Manche, face à l'Angleterre, Calais, la dernière étape des routes migratoires. Il y a deux semaines, l'une de nos équipes avait filmé ces hommes, partis à l'aube pour éviter les contrôles de police. Au total, ils sont une cinquantaine entassés dans cette embarcation de fortune. Le petit moteur met du temps à démarrer. Le petit bateau est surchargé et les passagers sont déjà obligés d'écoper. Dernier au revoir à la France. Depuis le début de l'année, 47 000 tentatives de départ ont été enregistrées. Leur objectif, c'est l'Angleterre où le travail est réputé plus simple à trouver. Alors, c'est vers Calais que convergent les migrants arrivés en Europe. Le tunnel sous la Manche, ultrasécurisé, est impossible à passer. Reste donc la mer. D'ici, les côtes anglaises ne sont qu'à 40 km. Les plages françaises sont vastes : 150 km de côte jusqu'en Belgique. Impossible pour la police de tout surveiller 24h/24. Avec l'hiver qui approche, les conditions météo vont se détériorer et rendre la traversée encore plus périlleuse. Voilà pourquoi ces derniers jours, les migrants sont plus nombreux à tenter le passage. Sur les plages autour de Calais, ces bateaux échoués, crevés et pliés en deux témoignent des risques pris chaque jour pour rejoindre les côtes anglaises. TF1 | Reportage J. Garro - S. Hembert - E. Lefebvre.