Calanques : éviter le raz-de-marée

Le parc des Calanques ne souhaite plus voir des kayaks qui prennent beaucoup de place sur la plage. C'est notamment le cas à En-Vau et Port-Pin. Une réglementation interdit alors le tirage à terre. L'utilisation des filins pour les attacher y est devenue obligatoire depuis le 1er mai. L'objectif est de réguler la présence de ces embarcations dans ces espaces réduits très fréquentés l'été, d'encadrer, de limiter aussi le nombre de kayaks ou de paddles de location. Actuellement, il faudra impérativement passer par un loueur reconnu par le parc, comme l'explique Julien Tavernier, chargé de mission "Activités nautiques" au Parc National des Calanques (Bouches-du-Rhône). À Cassis, des loueurs ont déjà changé leurs habitudes, en regroupant par exemple les clients qui visitent les calanques par tranche horaire. Dans la région, il n'y aura que quatre structures retenues. Romuald Vial, prestataire à la Ciotat, sait déjà qu'il n'en fait pas partie et qu'il devra refuser des locations à ses clients. Mais ces restrictions ne concernent que les kayaks de location. Et afin d'éviter les loueurs sauvages, la réglementation obligera aussi toutes les structures à se déclarer auprès du Parc National pour pouvoir y travailler. TF1 | Reportage L. Huré, F. Miara