Calanques : la renaissance

C'est un joyau naturel au bord de la Méditerranée, entre Marseille et la Ciotat. Un lieu paradisiaque pour les randonneurs et les baigneurs l'été. Mais aussi une réserve d'espèces florales et animales à préserver. Certaines zones en mer sont interdites de pêche. Les gardes-moniteurs de ce parc doivent le rappeler en permanence. Près de 4 000 hectares, comme ici, au pied du cap Canailles, sont balisés et ne sont plus prélevés depuis la création du parc il y a dix ans. Le résultat est aujourd'hui très probant."Dans le temps, on s'aperçoit qu'on a une augmentation d'espèces", constate Mathieu Imbert, garde moniteur du parc. Le nombre de mérou, par exemple, a quadruplé en quelques années. Protéger les espèces et reconstruire tout un écosystème aussi sur Terre. Au-dessus du port des Goudes, la promenade du Cap Croisette est très fréquentée. Il y a trois ans, les automobilistes s'y garaient encore. Désormais, c'est terminé ! Les véhicules ne peuvent plus y accéder. Les espaces sont délimités par des poteaux. Les randonneurs doivent faire attention où ils marchent. Mais quand l'été arrive avec les beaux jours, les Calanques sont surfréquentées. Avec trois millions de visiteurs chaque année, le parc national doit s'atteler à un nouveau chantier : réguler la fréquentation. "Il faut arriver à trouver le bon compromis entre le fait que le public vienne voir cette nature, l'apprécier et ensuite la défendre. Et en même temps, protéger ce qu'il vient voir. C'est cet équilibre que nous cherchons", explique Didier Réault, président du parc national des Calanques. À partir de cet été, seul 400 personnes seront autorisées à descendre dans la Calanque de Sugiton chaque jour. Une expérimentation qui pourrait servir d'exemple à l'avenir pour d'autres parcs naturels. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba