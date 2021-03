Les falaises Soubeyranes

C'est parti pour quatre kilomètres et cinq heures de marche à travers les falaises Soubeyranes, fracture minérale de gré, de calcaires et de poudings, qui plongent dans la mer. Dans les sillons de la falaise, un sillonnement insoupçonné, dessiné par la nature. Petit à petit, les passages se resserrent. Pour poursuivre, il faut s'équiper, et surtout ne pas manquer Notre-Dame des falaises, car juste en dessous, un rappel de trente mètres. Les jambes tremblent, le souffle est court, mais pas question de regarder en bas. C'est à l'arrivée que c'est le plus impressionnant. Bousculade interdite. Il faut récupérer la corde pour progresser en toute sécurité sur les corniches sablonneuses du sentier de Philémon. Parfois, il ne fait pas plus de 40 cm de large, alors, il faut prendre sur soi. Bien accroché, après deux heures de marche, nous arrivons au bout du chemin, à la petite grotte où se cachait le braconnier. Fatigué, certes, mais sans regret. En rejoignant la route des crêtes face à la Méditerranée, chez tous, le même sentiment domine, celui d'avoir repoussé ses limites.