Calcul des pensions de retraite : trop d'erreurs dans le montant

Lorsque l'on demande à de nouveaux retraités comment s'est passé le calcul de leur droit, la réponse est souvent la même : pas simple. Et selon la Cour des comptes, un nouveau dossier sur sept comporte des erreurs de calcul. En grande majorité, elles proviennent des caisses de retraite. Soit le nombre de trimestres est mal pris en compte, soit les déclarations des employeurs sont erronées ou encore il y a erreur sur le montant des salaires. La moyenne du préjudice pour les assurés est de 10 euros par mois. En tout, 140 000 nouveaux retraités sont concernés chaque année. Et pour l'assurance vieillesse, il est difficile de faire baisser ce chiffre. Renaud Villard, directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, nous explique qu'on risque d'avoir une tension sur les ressources. Pour éviter toute erreur, la règle de base est de conserver tous vos bulletins de salaire. En cas de litige, vous pouvez faire appel à des cabinets spécialisés. Une étude approfondie facturée 3 990 euros. À ce propos, Jean-François Chauffeté, expert retraite du cabinet EOR Consultant Paris, conseille de "contester le montant de sa retraite dans les deux mois qui suivent la réception de la notification de pension". Une simple démarche aux grandes conséquences. En respectant ce calendrier, vous pouvez ensuite régulariser votre situation tout au long de votre retraite. T F1 | Reportage L. Romanens, C. Souhaut.