Calendriers de l'Avent : quel business !

Dans la boutique "Nature & Découvertes", les calendriers se déclinent pour plaire à tout le monde, aux miels, aux thés, mais aussi aux huiles essentielles, par exemple. Cette année 2023, plus de 500 références différentes sont sur le marché, trois fois plus qu'en 2018 et à tous les prix. Un produit d'appel indispensable avant Noël. Les calendriers deviennent des objets convoités, très attendus par les clients, à tel point que les vidéos de déballage se multiplient sur les réseaux sociaux. Toutes les marques s'y mettent. Parfois luxueux, à plusieurs centaines d'euros, jusqu'aux bières. L'entreprise ''Une petite mousse", spécialisée dans la vente de bière en ligne, n'a pas peur de fabriquer des calendriers à la bière. Plus de treize kilos, pour 24 bouteilles différentes. Alors pourquoi les grandes marques se sont-elles lancées sur ce marché ? Pour l'entreprise de thé "Damman Frères", le calendrier de l'Avent est une affaire ancienne. Dix ans déjà qu'ils en produisent, cette année, ils espèrent vendre 130 000 exemplaires, à 26.5 euros l'unité, plus cher qu'une simple boîte de 25 sachets. Le prix à payer pour se laisser surprendre chaque jour TF1 | Reportage J. Maviert, V. Gauquelin