Californie : au cœur de l’incendie géant

Les pompiers luttent depuis plus d'un mois et chaque soir, c'est le même cauchemar. Quand le vent se lève, le feu progresse à vue d'œil. Ils sont épuisés. “Les forêts sont si denses que quand le feu s'y engouffre, on n'arrive plus à le devancer. On doit reculer et on n'a jamais assez d'eau pour arriver à le stopper “, décrit Dan Kearns, pompier volontaire. Citerne après citerne, leur progression est lente, le terrain escarpé et les départs de feu partout. “On essaie de maintenir le feu de ce côté de la route et de l'empêcher de la franchir pour que l'autre côté reste une zone intacte et maintenir les flammes de ce côté “, explique un autre pompier. C'est le 2ème plus grand incendie de l'histoire de la Californie. Il a déjà englouti 200 000 hectares de forêts. Derrière lui, une terre nue, lunaire et des quartiers entiers calcinés. Ce matin, les flammes ne sont plus aussi hautes que mardi soir, mais elles sont toujours là. Ce qui fait que ce feu dure et dure, c'est qu’à cause des conditions climatiques (la chaleur, la sécheresse et le vent), il peut repartir à tout moment. Une angoisse permanente pour les habitants de Taylorsville. “Le feu est monté de ce côté de la montagne juste derrière ma maison. C'est au bout d'un chemin, mais c'est effrayant parce qu'on ne peut pas l'anticiper”. “Ce feu est un monstre, il change tout le temps de direction”. L’atmosphère est suffocante, irrespirable. Pourtant, ils sont une trentaine à vouloir rester malgré l'ordre d'évacuer. “C'est notre droit d'essayer de protéger notre maison du mieux qu'on peut”. Ils survivent avec des générateurs, des dons d'essence et de nourriture. La caserne des pompiers s'est transformée en épicerie gratuite. “Tout le monde est épuisé parce qu'on se bat depuis quatre semaines et on perd encore des maisons. Ça nous fend le cœur à nous qui sommes une communauté soudée”. Et cela risque de durer. L'incendie n'est maîtrisé qu'à seulement 25% selon les autorités. Il pourrait durer jusqu'à la fin du mois d'août.