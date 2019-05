Californie : la belle histoire de Saybie, grande prématurée

Saybie est née en décembre 2018, au début du sixième mois de grossesse dans l'hôpital de San Diego, au sud de la Californie. Elle ne pesait que 245 grammes, ce qui fait d'elle le plus petit bébé au monde. Ces chances de survie sont alors quasi inexistantes. Découvrez les cinq premiers mois de la vie de cette combattante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.