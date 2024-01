Californie : des vagues géantes sèment la panique

Ils ne s'attendaient pas à cela. En quelques secondes, une gigantesque vague s'écrase sur la côte californienne et inonde les rues. La scène a été enregistrée par une caméra de vidéosurveillance. Tout le long de la côte, des curieux imprudents sont balayés par des vagues atteignant six mètres de haut. Huit personnes, emportées par les eaux, ont dû être hospitalisées. Plusieurs villes sont inondées en un rien de temps et des plages sont couvertes d'arbres arrachés. "C'était comme un tremblement de terre. L'eau s'est fracassée contre les portes.", explique une riveraine. Alors que des surfeurs ont décidé de défier ces vagues, plusieurs évacuations ont été ordonnées. La tempête doit durer jusqu'à ce samedi 30 décembre 2023. TF1 | Reportage S. Chevallereau, A. Poupon