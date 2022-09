Californie : incendies géants et canicule

52 000 mégawatts, jamais la Californie n'avait consommé autant d'électricité dans son histoire. Mais la région a, malgré tout, évité la panne géante tant redoutée. 35 000 personnes restent toutefois privées de courant. Il faut dire que les thermomètres restent bloqués au-dessous des 40 voire des 45°C, par endroits, depuis une semaine. "J'habite à West Hollywood, mais je n'ai jamais vu ça. Vous sortez à huit heures le matin, et c'est déjà la fournaise", souligne une Californienne. Alors, les appels à limiter la consommation d'énergie se poursuivent. "Nous sommes au pic de ces canicules et le risque des coupures de courant est réel et immédiat", prévient Gavin Newsom, gouverneur (démocrate) de Californie. La chaleur et la sécheresse chronique qui frappent l'État depuis des années sont à l'origine de nombreux incendies, presque une soixantaine en tout. Quatre personnes sont mortes. Les températures commenceraient à baisser à la fin de la semaine. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien