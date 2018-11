Californie : dans les ruines de Paradise

En Californie, jamais un incendie n'a fait autant de victimes. Maîtrisé à seulement 30%, il a déjà pris la vie d'au moins 44 personnes. D'ailleurs, à cause des flammes, Paradise, au nord de Sacramento, a été rayé de la carte. Dans cette ville, la présence d'arbres et de végétations a accéléré l'avancée des flammes. La rapidité de celles-ci a surpris les habitants même si l'ordre d'évacuer a été bien donné. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.