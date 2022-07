Californie : un incendie géant menace le parc Yosemite

Toute la nuit, l'incendie n'a offert aucun répit aux pompiers de Californie. Rien qu'au cours des dernières 24 heures, près de 2 000 hectares supplémentaires sont partis en fumée devant des soldats du feu qui semblent parfois désemparés face à l'ampleur de la tâche. Au total, plus de 6 000 hectares ont d'ores et déjà été touchés. Sous l'effet des flammes, certaines maisons explosent. Pendant ce temps-là dans le ciel, hélicoptères et avions, déversent sans relâche des produits destinés à retarder l'avancée du feu. 7 000 habitants ont déjà été évacués. Beaucoup redoutent de ne plus jamais pouvoir revenir chez eux. D'après notre correspondant sur place, la topographie des lieux complique le travail des secours. La zone est très montagneuse et escarpée. Un pompier a expliqué que parfois il ne pouvait pas faire autre chose que de laisser brûler certaines zones entières et d'attendre l'arrivée des flammes vers des endroits plus faciles d'accès comme la route par exemple. L'incendie est loin d'être maîtrisé. Elle menace notamment désormais des forêts de magnifiques séquoias géants. La météo des prochains jours offre peu de bonnes nouvelles aux pompiers. Le thermomètre va frôler les 40°C. TF1 | Reportage G. Brenier, A. De Precigout, A. Ponsard