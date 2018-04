Californie : un tueur et violeur en série arrêté après 40 ans d'enquête

Surnommé le "tueur du Golden State", assassin et violeur en série, il avait toujours échappé aux recherches depuis quarante ans. Confondu par son ADN, il a finalement été arrêté mercredi 25 avril. Joseph James DeAngelo aurait violé cinquante femmes, tué douze personnes et réalisé cent vingt cambriolages. Les familles des victimes avaient presque perdu l'espoir que le meurtrier soit un jour arrêté. Il risque désormais la peine de mort. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.