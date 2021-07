Californie : une sensationnelle découverte de fossiles préhistoriques

Imaginez la Californie il y a dix millions d'années, une terre à moitié noyée sous l'océan Pacifique, les volcans explosent. Les dinosaures ont disparu depuis longtemps, mais de nouveaux animaux s'égaillent sur des rives. Ce monde préhistorique, un ranger l'a aperçu par hasard. "Je revenais de patrouille. Et à un moment, j'ai regardé par terre, j'ai vu un rocher bizarre. En regardant de plus près, j'ai réalisé que c'était un arbre fossilisé", raconte Greg Francek. Cet arbre cache une forêt entière fossilisée. Immédiatement, le site archéologique est tenu secret, car entre les troncs, l'homme fait une autre découverte. "Ce que je n'avais pas réalisé à ce moment, c'est qu'il y avait aussi des ossements d'animaux. Des animaux qui peuplaient ces terres il y a des millions d'années. Cette région devait être un delta qui attirait beaucoup d'espèces différentes", poursuit le ranger de la compagnie des eaux d'East Bay. À cette époque, la Californie était très différente, avec un climat beaucoup plus chaud, humide, presque tropical. Et on pouvait croiser toutes sortes d'animaux comme les merychippus, des chameaux, des rhinocéros et même des mastodontes qui sembleraient être l'ancêtre des éléphants. Ces créatures vont rejoindre, dans le musée de la région, les tigres à dents de sabre ou les ours géants éteints depuis des milliers d'années. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.