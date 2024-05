Calme précaire en Nouvelle-Calédonie : l'état d'urgence prolongé ?

Des façades carbonisées, presque aucune enseigne n'a échappé aux pillards. La zone commerciale Leader Price est encore cernée par les émeutiers. La société de Christophe Vesselhy, cadre d'entreprise, ne fait pas exception, il n'en reste plus rien. Tout près, des détonations, signe d'affrontement avec les forces de l'ordre. Le lundi 20, les tensions se concentrent surtout dans quatre quartiers de Nouméa. Barrage après barrage, policiers et gendarmes continuent de démanteler les points de blocages, aidés par des engins de chantier. La circulation reprend progressivement, mais les ravitaillements se font attendre. Devant une station-service, il faut patienter des heures pour espérer faire le plein, même situation devant les supermarchés. Malgré les milliers d'hommes engagés sur le terrain, le retour à la normale s'annonce long. "Nous sommes déterminés à rétablir l'ordre, préalable indispensable au dialogue", a affirmé le Premier ministre, Gabriel Attal. D'après les élus, la mobilisation des forces de l'ordre doit s'inscrire dans la durée. Si le gouvernement souhaite en effet prolonger l'état d'urgence, il devra solliciter un vote du parlement. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Chevreton, V. Abelanada, F. Amzel