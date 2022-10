Camaïeu en liquidation judiciaire : la fin d'un modèle ?

Les salariés n'en reviennent pas. Le tribunal de commerce de Lille a placé Camaïeu en liquidation judiciaire. Aucun plan de reprise n'était assez solide pour les juges. L'enseigne va fermer les portes de 514 magasins. "Toute une vie à la poubelle, 2 700 personnes à la rue, on fait comment maintenant ? C'est lui qui va nous payer les loyers ? C'est lui qui va nourrir les familles ?", s'exprime une salariée. Depuis 38 ans, la marque proposait une gamme de vêtements de moyenne gamme, des t-shirts à 12,99 euros, des pulls et des chemisiers à 20 euros. Les clientes fidèles ne comprennent pas que cette marque disparaisse. "C'est regrettable parce que c'est une enseigne dans laquelle j'achète très souvent", confie l'une d'elles. La marque a accumulé 240 millions d'euros de dette, dont 70 millions pour des loyers impayés pendant la crise sanitaire. Mais depuis des années, c'est surtout la concurrence d'Internet qui avait fragilisé Camaïeu. Selon certains, ses produits sont chers mais pas assez tendances. Et elle n'est pas la seule marque dans la tourmente. Naf Naf est placée en redressement judiciaire en 2020, Celio en procédure de sauvegarde la même année, Pimkie en vente depuis cet été. Toutes ces marques en grande difficulté sont le symbole d'un prêt-à-porter de milieu de gamme qui trouve difficilement sa place. TF1 | Reportage L. Romanens, M. Fiat, B. Hacala