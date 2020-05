Camaïeu : retour sur un échec

Trente-cinq ans après sa création, Camaïeu est aujourd'hui criblé de dettes et ne fait plus l'unanimité auprès des femmes. Gilets jaunes, grèves des retraites, coronavirus... Beaucoup de boutiques sont restées fermées. Certains salariés pointent du doigt les erreurs stratégiques des anciens dirigeants. L'État cherche aujourd'hui un repreneur pour éviter la disparition de l'entreprise. 4 000 emplois sont menacés.