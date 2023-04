Camargue : au royaume des taureaux

Dans les rues de Saintes-Maries-de-la-Mer, les taureaux défilent encadrés par des gardians à cheval. En Camargue, les chevaux, les taureaux sont une passion, bien plus qu'un simple décor, c'est un mode de vie, un emblème, une culture depuis une centaine d'années. À quelques kilomètres d'Arles, le responsable d'un troupeau vient voir les taureaux chaque jour. Il les connaît tous par cœur, mais il doit rester toujours à distance. Pour leurs propriétaires, les taureaux sont des athlètes. En complément de leur alimentation naturelle, les taureaux mangent aussi de l'avoine pour leur donner de l'énergie dans l'arène. Au printemps, les manadiers et les gardians ont une tradition. Ils doivent attraper les veaux d'un an pour les marquer. Les grands espaces entre la terre et les marais sont une richesse pour les 20 000 bêtes qui constituent la Camargue. Il n'y a que dans cet endroit que les taureaux peuvent vivre en semi-liberté, à raison d'un hectare par animal. Régulièrement, dans beaucoup de familles, les amoureux de la culture camarguaise se retrouvent à table. La culture du taureau est aussi un art de vivre dès le plus jeune âge en Camargue, dans les arènes. Des séances de formation et des entraînements leur sont dispensées. Ils apprennent la course camarguaise, le sport traditionnel de la région artésienne. Dans l'arène, avec les taureaux, ces jeunes adolescents doivent faire preuve d'endurance, de concentration et beaucoup de sang froid. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Lefrançois, S. Fargeot, M. Dubeau