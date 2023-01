Camargue : le bal des flamants roses

Au cœur de la Camargue (Bouches-du-Rhône et du Gard), les premières lueurs du jour dévoilent le parc des Pont de Gau. Dans les airs, un balai assourdissant de flamants roses. Une fois les derniers retardataires arrivés, les oiseaux sous l’œil impassible de ce héron se livrent à une curieuse chorégraphie bien connue de Frédéric Lamouroux, directeur du parc ornithologique de Pont de Gau. Trouver son partenaire, la mission est difficile. Jusqu’au mois de mars, ils sont plusieurs centaines à se donner rendez-vous ici, dans ces marais. Le rivage, un poste de surveillance idéale pour ces deux guides. Mathilde et Sarah observent ces oiseaux de plume au bec. Cette bague attachée à la patte de l’animal, fonctionne comme une carte d’identité, tous les passages de frontières sont répertoriés. Un peu plus loin, c’est au tour de Manon, huit ans, de s’initier aux jumelles. Et après quelques secondes, les flamants roses se dévoilent enfin. Les couleurs, c’est ce qui passionne ce photographe qui arpente presque quotidiennement ces roselières. Si Thierry peut saisir ces instants uniques, c’est parce qu’il connaît par cœur les 60 ha du parc, et surtout chacun de ses habitants. Depuis plus de 20 ans, le spectacle des parades nuptiales se répète sous les yeux des visiteurs de plus en plus nombreux. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar