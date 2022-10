Camargue : les rizières menacées par le sel

Un désert de sel à perte de vue. Au cœur de la Camargue, l'étang de Vaccarès atteint des records en concentration de sel, jusqu'à 70 g par litre. "C'est trois fois la dose admissible en Camargue. En cause, la montée des eaux. L'eau de mer s'engouffre dans le parc et le sel ne repart pas. La sécheresse actuelle accentue le problème. Cette année, presque aucune pluie n'est venue équilibrer les sols en eau douce. À quelques pas de là, la récolte bat son plein. C'est là que pousse la quasi-totalité du riz français. Pour l'heure, le sel n'a pas entraîné de baisse de rendement sur la production de Sébastien Bantzé, mais l'inquiétude grandit. Il doit détourner l'eau du Rhône pour dessaler ses cultures, ses champs sont sous perfusion. "Il faut absolument amener de l'eau douce pour faire dessaler les terres, c'est la seule solution. S'il n'y a plus l'eau à côté, il faut qu'on change de métier", déclare le riziculteur. Une crainte pour toute la filière du riz camarguaise qui fournit 20% de la consommation française. Si les rizières périssent, il faudra se tourner vers l'agriculture étrangère. Pour sauver le riz de Camargue, des ingénieurs expérimentent de nouvelles variétés hybrides, plus résistantes. Ils les mettent à l'épreuve et sélectionnent les meilleures candidates. Il faudra au moins deux ans avant que ces espèces expérimentales soient commercialisables. TF1 | Reportage P. Géli, P. Fontalba, F. Miara