Cambriolage au Secours populaire : émotion à Échirolles

À perte de vue, des cartons éventrés de vêtements, de jouets, le sol se distingue à peine. Le plus grand stock de dons non-alimentaires du Secours populaire, en Isère, a été pillé, vandalisé. Près de 24 heures après les faits, Nabil Chetouf, secrétaire général du Secours populaire français, Fédération de l'Isère, peine encore à y croire. Au soir du samedi 23 décembre 2023, il est alerté par la police de la présence d'un véhicule suspect aux abords de l'entrepôt. Ce sont des dégradations qu'il estime à 420 000 euros. Ces dons étaient destinés à plus de 30 000 bénéficiaires dans le département. Dans les rues d'Échirolles, ce lundi 25 décembre, consternation et colère en apprenant la nouvelle. Dans le quartier, ce n'est pas la première fois. En face du Secours populaire, le camion d'un grossiste a, lui aussi, été vandalisé il y a trois semaines. En pleine période des fêtes, la ville a décidé de se mobiliser pour aider l'association. Cette dernière a lancé un appel aux dons. Une enquête est en cours pour identifier les auteurs des dégâts. Ils risquent cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende. TF1 | Reportage K. Yousfi, É. Nappi, B. Gereys