Cambriolage du couple Tapie : l’agression qui choque

Assommés, ligotés, interrogés violemment pendant 45 minutes par quatre hommes, le visage dissimulé par des cagoules, Bernard Tapie et son épouse Dominique ont été victimes dans la nuit de samedi à dimanche d'un très violent cambriolage. Les photos de l'ancien ministre et de sa femme, le visage tuméfié, ont marqué les esprits, d'autant plus que Bernard Tapie, âgé de 78 ans, se bat depuis plusieurs années contre un cancer. L'image fournie par l'un des fils Tapie reflète l'extrême violence de l'agression. La famille décrit un couple en état de choc. On en sait plus sur les circonstances du cambriolage. Les voleurs étaient très bien préparés. Peu après minuit samedi soir, quatre individus, vêtus de noir, cagoulés et gantés, pénètrent dans cette impasse à l'abri des regards menant à la résidence secondaire des Tapie en Seine-et-Marne. Ils passent par le jardin à l'arrière de la maison et forcent une fenêtre, celle de la chambre au premier étage, la seule qui, selon la famille, n'est pas reliée à une alarme. Les aboiements des chiens n'ont pas éveillé les soupçons des gardiens. Ils s'en prennent au couple pensant qu'ils leur donneraient accès à un coffre-fort. Une technique qualifiée par les professionnels de saucissonnage. Sur place, les voisins évoquent leurs indignations. Deux montres et quelques bijoux ont été dérobés, mais l'enquête se poursuit. La police a pu recueillir des indices. L'homme d'affaires de 78 ans et sa femme se reposent aujourd'hui en présence de leurs proches.