Cambriolage : les braqueurs creusent un trou dans la cave

Ce que l’on voit dans les images n’est pas un trou de souris, mais un trou de cambrioleurs. C’est par là que le ou les voleurs se sont faufilés dans la cave d’un vendeur de journaux. Thierry, le propriétaire, préfère rester anonyme. Lundi, lorsqu’il ouvre boutique, il découvre son sous-sol, sans dessus dessous, et cette ouverture, cachée par un carton. Depuis la cave voisine, les malfaiteurs ont cassé le mur de briques et de ciment, en prenant bien soin d’éviter une poutre, les intrus savent ce qu’ils font. Il y a peu d’argent dans la caisse, alors ils récupèrent plusieurs milliers d’euros de tickets à gratter, puis ils vont réussir à faire fonctionner la borne PMU et réaliser plus de 10 000 euros de paris. Ils ont commencé à jouer, dès le départ du patron, dimanche soir. Ils ont, sans doute, pensé à avoir tiré le gros lot. Les cambrioleurs n’ont toujours pas été retrouvés. L’enquête a été confiée à la police judiciaire. TF1 | Reportage B. Guénais, R. Maillochon, S. Fortin