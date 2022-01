Cambriolages : alerte aux drones !

Le drone pourrait être le nouveau complice des cambrioleurs. Petit, plutôt discret et pouvant survoler des habitations sur plusieurs kilomètres... C'est idéal pour le repérage. Sur la côte normande, dans différentes stations balnéaires comme à Honfleur (Calvados), 24 voitures ont été dérobées chez leurs propriétaires. Dans certains cas, un drone aurait permis aux cambrioleurs de connaître parfaitement le lieu selon le communiqué de la gendarmerie. "Les malfaiteurs, susceptibles d'avoir utilisé un drone pour repérer les propriétés ou les quartiers visés, pénètrent de nuit et en présence des occupants pour dérober les clés de véhicules haut de gamme". En plus d'être interdit par la loi, le survol en drone d'habitations complique la tâche des forces de l'ordre. Et les habitants sont dans l'inquiétude. En général, les voitures visées étaient des grosses cylindrées allemandes. À ce jour, le drone suspecté d'avoir facilité les cambriolages n'a pas été retrouvé par les gendarmes. Mais trois personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos